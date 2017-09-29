محافظة صبيا تحتفي بيوم الوطن وتكرم أسر الشهداء

في ليلة إستثنائية مطرزة بالبهجة والفرح أكتست الساحة الرئيسية للإحتفالات في محافظة صبيا باللون الأخضر وغصت جنباتها بالآلاف من الجماهير الغفيرة من المسؤولين والمشائخ والأعيان وأهالي مدينة صبيا ومراكز الكدمي وقوز الجعافرة والعالية من الرجال والنساء والأطفال أقيمت مساء أمس تحت رعاية المحافظ الأستاذ علي بن موسى زعلة فعاليات الحفل الفني بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني المجيد والذي أشتمل على كلمات وقصائد شعرية ورقصات شعبية واستعراضات لأطفال وزهرات المحافظة .

و بعد اداء كشافة مدارس صبيا للنشيد الوطني ألقى محافظ صبيا زعلة كلمة هنأ فيها الحضور الكبير بذكرى تأسيس هذا الوطن المجيد و رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين و لسمو أمير منطقة جازان و لسمو نائبه . ثم ألقى عضو لجنة التنمية السياحية الأستاذ محمد حيدر مثمي قصيدة الحفل .

كما شهد الحفل تقديم أوبريت غنائي صاغ ألحانه الفنان الكبير حمد الشويهي و غناء الفنانين أمير كناني و محمد نجمي مصحوباً بعروض مرئية ولوحات تراثية تحكي أمجاد الوطن وتوثق مسيرة البناء والتنمية في عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسط تفاعل الحاضرين بينما أزدانت أجواء المكان بالألعاب النارية .

وقد كرم محافظ صبيا بهذه المناسبة أبناء شهداء الواجب تقديراً لتضحيات أبائهم في ميادين الفداء والشرف . معرباً عن إعتزاز المحافظة بتقديم ستة وثلاثين شهيداً من شبابها البررة دفاعاً عن الدين والمليك والوطن .