مستشفى فيفاء ينظم فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

تحت شعار “خطوة نحو غدا أفضل ” نظم مستشفى فيفاء العام ضمن المسئولية الاجتماعية ممثلة بقسم العلاج الطبيعي صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٨ فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بحضور كلا من مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة جازان الأستاذ حسن سرور ومشرف القطاع الشرقي الأستاذ سامي مسودي والأستاذ حسين طروش مشرف القطاع الشمالي و مدير مستشفى فيفاء العام الأستاذ احمد مسعود الفيفي وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية والفنية .

وقد بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية لمدير المستشفى ، قدمت بعد ذلك رئيسة قسم العلاج الطبيعي عائشة طوهري شرحا عن المعرض و الفعاليات والبرامج المصاحبة وأهمية تجسيد الدور التوعوي في تعزيز مهنة العلاج الطبيعي

تحدث بعد ذلك مدير التأهيل الشامل بصحة جازان عن أهمية تخصص العلاج الوظيفي وبأنه أحد فروع التأهيل الطبي والذي يركز على النشاطات الوظيفية للمريض وذلك من خلال تقييم وتدريب المريض على نشاطات العناية الذاتية وعلى مهارات التدريب المنزلي من طعام وشراب وغسيل . وذلك بهدف تحسين الاستقلال والنشاط الحياتي اليومي للمريض . قدمت بعد ذلك إدارة المستشفى دروع والهدايا للمشاركين في الفعاليات.

ويأتي تفعيل هذا اليوم بمستشفى فيفاء العام إيمانا منها بضرورة رفع الوعي الاجتماعي بالصحة العامة من أجل حياة أفضل .