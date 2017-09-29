بدء التسجيل بجائزة الطوال للتميز في دورتها الثانية

تعلن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الطوال عن بداية التسجيل في جائزة التميز بالمحافظة في دورتها الثانية لعام ١٤٣٨هـ في المجالات التالية

١. روادالعمل التطوعي

٢.البحث والانجاز العلمي

٣.الثقافة والأدب

٤.اصلاح ذات البين

٥.حفظ القرآن الكريم

٦.الاعلامي المتميز

٧.الرياضي المتميز

٨.الدعوة والإرشاد

٩.التميز الوظيفي والإداري

١٠.التميز الفني والإبداعي

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي

والاطلاع على معايير الترشح من خلال

صفحة الجائزة على الفيسبوك .

وأرسال متطلبات مجال الترشح فقط عن طريق البريد الالكتروني للجائزة

وأخر موعد للتسجيل وتقديم الملف الالكتروني هو ١٤٣٩/٢/١٥ هـ

مع ملاحظة انه لايحق للمشارك المشاركة الا في مجال واحد فقط.