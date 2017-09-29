هذا ما قالهُ “عسيري” عن احتفال #فيفاء باليوم الوطني 87

ساهمت تطبيفات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة في التعريف بكل أجزاء الوطن لكل أبناءه واجءت مناسبة اليوم كواحدة من أهم المناسبات التي تعرف بتراث و عادات الطثير من القبائل , العم مسعود الفيفي أح أولئك الذين يساهمون في التعريف بتراث فيفاء الشعبي عب هذه التطبيقات , وكان ’خر ما قام بنشره هو مقطع الفيديو الذي رصد أحتفال فيفاء الرسمي باليوم الوطني الذي شهدا لوناً من ألوان فيفاء الشعبية عبر الفيدو المرفق , وقد شدتهُ رسالة أحد أعز أصدقاءه الذي أبنهر من مضمون الفيديو وجاء في الرسالة التي تسعد فيفاء أون لاين بنشرها مايلي :.

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي العزيز الغالي ( مسعود الفيفي )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – – – – – – وبعد

لاول مره في حياتي اجدني محتار كيف يمكنني أن اصف شعوري تجاه ماشاهدتهُ في المقطع الذي ارسلته لي والخاص باحتفال اهل فيفاء باليوم الوطني

عندما فتحت المقطع انبهرت بما احتواه لقد شاهدت اجمل وأروع أوبريت في حياتي شكرا يا أبو محمد على هذا المجهود هذا هو الذي يطرب النفس ويريح الأعصاب ويسر الخاطر

وشكرا يا أبناء فيفاء الأشاوس على هذا العرس الوطني الناجح في كل شيء بمثلكم يفخر الوطن ويعتز

ان ماقمتم به في هذا الاحتفال لهو الجمال والكمال والكمال لله انه الروعة في الاخراج والتنفيذ والاداء

فالكلمات رائعة

والصفوف متناسقة وجميلة

والأصوات من أعذب ما سمعت

والمؤدين قمه في الأداء

والجمهور منضبط جدا ويستمع بحس راقي ورائع

الموسيقى جميله جميلة لأبعد الحدود وتشنف الاذان

الحقيقه التي لاجدال فيها أنني مهما عبرت عن هذا الاحتفال الرائع لن اوفيه حقه من المدح ولا أعتقد أن يصل لمستواه اي احتفال آخر في اي مدينه من مدن الوطن الكبير ليهنئ الوطن وقائد الوطن بحبكم يا اهل فيفا صغارا وكبارا ذكورا واناثا انتم تمثلوا جزاء غاليا من وطنا الحبيب وانتم تستحقون منا المحبه والتقدير والأجلال ادام الله علينا جميعا نعمة الأمن والأمان وحفظ الله قائدنا الهمام سلمان الحزم وولي عهده الأمين و حكومتنا الرشيدة وشعبنا العظيم

حفظ الله جنودنا الأبطال الذين يجودون بدمائهم الزكية رخيصه دفاعا عن أمن وسلامة وعز ورفعة وطنا ومقدساتنا الاسلاميه – – –

اللهم عجل بنصرك على من طغى وتجبر وارنا فيهم عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ”

وعشت دومأ ياوطني

أخيك : أبو فواز الرزقي القنوي عسيري 🌴💐🌺🌻🌷