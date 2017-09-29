تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة

تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة
فيفاء أون لاين - متابعة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن تذاكر السفر للرحلات الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين أن الرحلات الدولية لن تفرض عليها الضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضريبة ستشمل عقارات الأفراد المخصصة للأغراض التجارية، فيما يعفى التأجير السكني من الضريبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الضريبة عقدتها الهيئة أمس الأول الأربعاء بالتعاون مع غرفة الرياض، بهدف التأكد من فهم المنشآت لكل ما يتعلق بالضريبة، والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل 2018.

وأبانت الهيئة أنه يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما تقدم المنشآت التي لا تتخطى توريداتها هذا المبلغ إقراراتها كل ثلاثة أشهر.

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