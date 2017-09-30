تنمية مزهرة تحتفل باليوم الوطني 87

أختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة احتفالاتها باليوم الوطني السابع والثمانين بمشاركة أهالي الحكامية والعديد من الجهات الحكومية حفلهم باليوم الوطني.

حيث شاركت اللجنة بعدة أعمال تضمنت فقرة أوبريت وطن شامخ قدمتها فرقة سما الفنية بالشراكة مع اللجنة وكذلك قدمت فقرة رقصات شعبية نفذها فرقة مزهرة للفنون الشعبية كما شاركت بفقرة فواصل وطنية قدمها الأستاذ محمد حكمي.

من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة الأستاذ فواز محمد حكمي أن “اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم مجيد و بداية مشرقة لتوحيد كيان عظيم وبناء وطن يزخر بالمنجزات والكفاءات وتزامن بين تأسيس قواعده و تقوية سواعده ليحقق أهدافه في بناء قوي حضاري متقدم”

وأضاف بأن الإدراك السليم لمفهوم المواطنة وحب الوطن واستثمار الاحتفال باليوم الوطني هو تعزيز لهذه المفاهيم. حيث أنها تجسد واقع حبنا له ولقادته و تمثّلا بقيم المواطنة في الأخلاق والسلوك.”

مختتم حديثه بأنه “علينا أن ندرك أن هذا الوطن له خصوصية واستقراره و طاعة ولاة أمره ضمان لحياة مستقرة آمنة .