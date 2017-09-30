عزاؤنا فيك “أبا حسن” محبة الناس لك

لم تتوقف الاتصالات والرسائل التي تردني كوني أحد افراد قبيلتك ولا يعلم الغالبية أننا أسرة واحدة وأنك من أعز الرجال الذين عرفتهم في حياتي وأنك ذلك الأخ الذي تربطني به أمورعديدة وأننا جيران لا يفرق بيننا الا جدار وأن ابنائك حفظهم الله أنساب.

هذه الاتصالات الاستفسارية التي تحمل عبارات التعزية وطلب هاتف والدك وموقع سكنه ورسائل التعزية والترحم عليك ، وما يجمع بين كل هذه أنها كانت تحمل عبارات الثناء الجميلة حيالك وتحديدا تتلخص في ” انك رجل على خلق وانك متواضع و مبتسم بشوش في كل الظروف وتحمل قلباً محباً للناس عطوفاً ويداً كريمة تمتد للمحتاج ناهيك عن ما نعرفه عنك نحن من بركّ بوالدك وحبك لأفراد أسرتك وقربكّ منهم كافة وابتسامتك التي تملأ المكان الذي يجمع الناس بك.

ان عبارات الأسى والحزن تملأ قلوب السائلين عنك والعارفين بك .

ولا ألومهم فمن عرفك لا يستطيع ان يخبئ حزنه عليك ولا يستطيع أن يخفي حجم انسانيتك وعظيم خلقك .

بشراك وهنيئا لك يا أبا حسن (جابر بن حسن الفيفي) , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. رواه مسلم.

أن عزاؤنا فيك هو هذا الرصيد من محبة الناس لك .

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته ، والهم الجميع الصبر والسلوان .