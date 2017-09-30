“البنوك السعودية”.. تكشف حقيقة التوجه لدمج الفروع النسائية مع الرجالية | فيفاء أون لاين
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

“البنوك السعودية”.. تكشف حقيقة التوجه لدمج الفروع النسائية مع الرجالية

“البنوك السعودية”.. تكشف حقيقة التوجه لدمج الفروع النسائية مع الرجالية
فيفاء أون لاين - متابعة

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ صحة الحديث المتداول حول توجه البنوك لدمج الفروع النسائية مع الرجالية.

وقال حافظ إن ما يتم الترويج له عن دمج فروع النساء مع فروع الرجال غير صحيح، مؤكداً أن البنوك ملتزمة بإجراءات التوظيف لعمل المرأة في بيئه عمل ذات خصوصيه لها.

وكانت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن هناك توجهاً لدمج فروع نسائية مع رجالية، مشيرة إلى أن أول الفروع المختلطة سيبدأ عمله مطلع الأسبوع القادم بمدينة جدة وهو ما تم نفيه.

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