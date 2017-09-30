​بالصور.. انفجار ” آيفون 8 بلس” أثناء شحنه | فيفاء أون لاين
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

​بالصور.. انفجار ” آيفون 8 بلس” أثناء شحنه

​بالصور.. انفجار ” آيفون 8 بلس” أثناء شحنه
فيفاء تك - متابعة

سجّلت تايوان أول حالة انفجار لهاتف “آيفون 8 بلس”، حينما كانت تضعه سيدة في الشاحن، وذلك بعد أيام من إتاحته للشراء في مختلف الأسواق العالمية.

وأفادت تقارير إعلامية أن سيدة من مدينة تايتشونغ اشترت النسخة الذهبية لـ”آيفون 8 بلس ـــ 64 غيغا” يوم 23 سبتمبر الجاري، وكان الهاتف يعمل بشكل جيد، غير أنه انفجر دون مقدمات، بينما كان موصولاً بالشاحن.

وأشارت إلى أن بطارية الهاتف كانت مشحونة بنسبة 70%، حينما وضعته السيدة على الشاحن الأصلي، فانفجر بعد 3 دقائق فقط، مبينة أن الجهاز تم إرساله إلى المصنع للتحقيق بشأن سبب انفجاره.

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