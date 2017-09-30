هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة | فيفاء أون لاين
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة

هيئة كبار العلماء: معرفات وهمية وحزبية مقيتة تحاول استغلال قضايا المجتمع للتأليب والإثارة
أحمد كريري ـ جازان
أكدت هيئة كبار العلماء، وجود معرفات وهمية وصفتها بالحزبية المقيتة تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة، وذكرت الهيئة في تغريدات عبر حسابها في تويتر: ‏”ثَمَّ معرفات وهمية، وحزبية مقيتة؛ تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة؛ يجب الحذر منها، والوعي بأهدافها، وفضحها ومكافحتها”
وأضافت: اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، حول ولاة الأمور؛ من المقاصد العظيمة التي قررتها الشريعة الإسلامية وتفوت الفرصة على المغرضين والحاقدين.
وتابعت في تغريدة أخرى: “للنوائح المستأجرة، والقنوات المغرضة: لا مزايدة على تمسك السعودية بثوابتها، مع استشرافها للمستقبل وتقدمها، في وعي يميز بين الثابت والمتغير”.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*