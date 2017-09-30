شخص مجهول يحاول إحراق مسجد بالداير

أقدم شخص مجهول الهوية يمني الجنسية امس الجمعة من محاولته إحراق أحد المساجد في الداير .

وأوضح المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري أن مسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر في محافظة الداير تعرض لمحاولة إحراقة وإتلاف محتواه وكان المتسبب في الحادث شخص يمني مجهول الهوية حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن وحاول إحراق المسجد وغرفة مجاورة له .

مشيرة الشؤون الإسلامية بجازان إلى أن المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد أو من قد يمر على المكان بسبب مغادرة أهل القرية لها وبفضل الله تم إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المصاحف والأثاث الموجود .