شخص مجهول يحاول إحراق مسجد بالداير | فيفاء أون لاين
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

شخص مجهول يحاول إحراق مسجد بالداير

شخص مجهول يحاول إحراق مسجد بالداير
فيفاء أون لاين ـ الداير
أقدم شخص مجهول الهوية يمني الجنسية امس الجمعة من محاولته إحراق أحد المساجد في الداير .
وأوضح المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري  أن مسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر في محافظة الداير  تعرض لمحاولة إحراقة وإتلاف محتواه وكان المتسبب في الحادث شخص يمني مجهول الهوية حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن وحاول إحراق المسجد وغرفة مجاورة له .
مشيرة الشؤون الإسلامية بجازان إلى أن المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد أو من قد يمر على المكان بسبب مغادرة أهل القرية لها وبفضل الله تم إطفاء الحريق  قبل أن يلتهم  المصاحف والأثاث الموجود .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*