فضائح متتالية تُلاحق آيفون 8 .. وآبل تحقق!

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية فتحها تحقيقات واسعة حول الفضائح المتتالية، التي هزت هاتفَي “آيفون 8” و”آيفون 8 بلس”، بعد أيام قليلة من طرحهما في الأسواق العالمية.

وكانت تقارير عديدة قد سجّلت أول حالة انفجار لبطارية “آيفون 8 بلس” في تايوان؛ ما سبّب في خوف وعزوف عدد كبير من شرائه في تايوان.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى شكوى عدد ممّن اشتروا “آيفون 8” في اليابان من انفصال الشاشة عن الجزء الخلفي، بعد شحنه بـ 3 دقائق فقط، في واقعة أشبه بتلك التي حدثت في تايوان.

وبعد الواقعتين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لهاتف “آيفون 8 بلس”، تظهر شاشة الجهاز منفصلة بصورة جزئية عن الهاتف.

وأعلنت بدورها، “أبل” أنها تفتح تحقيقاً متعمقاً حول سبب تلك الحالات.

لكن موقع “بي سي ماجازين” التقني المتخصّص، رجّح أن المشكلة قد لا تكون متعلقة بالبطارية؛ بل هو عيب في تجميع الهاتف على الأرجح.

وأشارت إلى أن تلك المشكلة يبدو أنها تظهر عند تعرُّض الهاتف لدرجات حرارة عالية، وهو ما قد يحدث بصورة أكبر عند شحن الهاتف.

وأوضحت “أبل” أنه في حالة عدم ظهور حالات أخرى مماثلة، فإن الحادث قد لا يتخطى كونه “خطأ بشرياً” في أحد خطوط الإنتاج الخاصّة بالهاتف الجديد.