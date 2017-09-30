أستاذ مناخ .. السعودية ليست بمنأى عن الزلازل

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند؛ إن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م، حتى الآن حدثت 235 هِزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط.

وتابع: كما حدثت 12 هِزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجمت عنها أضرارٌ مختلفة، ومؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي بأن أقوى زلزال متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية ستبلغ قوته 6.5 درجة، والله أعلم”.

وأضاف في عدة تغريدات له اليوم، عبر “تويتر”: الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، وهي ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها‼

وزاد المسند: وبغض النظر عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، أقترح أن تقوم الجهات ذات العلاقة، مثل الدفاع المدني ووزارة التعليم بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، وذلك بشكل سنوي، والعملية لا تكلف أكثر من حصتيْن في العام، والله يحفظ البلاد والعباد.