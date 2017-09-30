الاتصالات السعودية .. تكشف حقيقة إلغاء الأقسام النسائية ودمجها بالرجالية

نفى عبدالله الفهد مدير عام الشؤون الإعلامية بشركة الاتصالات السعودية ، ما تم تداوله عن نية الشركة إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية .

وقال “الفهد”: بأن ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأقسام النسائية بفروع الشركة شائعة ليس لها أساس من الصحة .

وأضاف: أن الشركة وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، أتاحت الفرصة للعملاء بإجراء العديد من الخدمات والطلبات التي يرغبونها بصورة آلية ودون الحاجة لزيارة فروع الشركة، حيث وفرت تطبيق MySTC والذي سهل على كافة العملاء إجراء العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة.