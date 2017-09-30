برنامج علماء المستقبل بجامعة جازان يدعم 36 بحثاً علمياً يناقش قضايا جازان الصحية والبيئية

انطلقت اليوم فعاليات برنامج علماء المستقبل، في نسخته الخامسة، الذي تشرف على تنظيمه عمادة البحث العلمي بجامعة جازان، بمشاركة 120 طالباً و36 بحثاً علمياً يناقش قضايا منطقة جازان الصحية والبيئية.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد عبدالحق، لـ”سبق” أن العمادة دعمت خلال الفترات السابقة من البرنامج عشرات الأبحاث، حصدت من خلالها جوائز علمية في عدد من المؤتمرات والمسابقات العلمية، وتأتي الدورة الخامسة امتداداً للمراحل السابقة من برنامج علماء المستقبل وما تحقق فيها من نتائج بحثية مميزة.

وأكد الدكتور “عبدالحق” أن برنامج علماء المستقبل يعد أحد أنشطة العمادة الصيفية المشتركة، والذي تنفذه بالتعاون مع عدد من الكليات الأدبية والعلمية والصحية ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة، ويهدف إلى تنمية المهارات والقدرات البحثية لدى طلاب وطالبات الجامعة المتميزين، والحرص على تأهيلهم بوسائل تدريبية مكثفة مبنية على أسس علمية حديثة، تحت إشراف مباشر من علماء محليين ودوليين متخصصين في مجال البحث العلمي من داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن فعاليات البرنامج تشتمل على دورات تدريبية تتضمّن محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية يتعرف من خلالها المشاركون على الطرق الصحيحة لعمل مشاريع بحثية سليمة، ونشر نتائجها بشكل دقيق في مجلات علمية عالمية معترف بها.

وأوضح “عبدالحق” أن عدد المشاركين في البرنامج في نسخته الخامسة 100 طالب من جامعة جازان و20 طالباً من برنامج موهبة من تعليم صبيا وجازان، مؤكداً أنه تم دعم 36 بحثاً من قبل الجامعة بمبلغ 280 ألف ريال