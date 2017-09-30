محافظ صبيا يواسي أسرتي الشابين المتوفين في حادث مروري | فيفاء أون لاين
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يواسي أسرتي الشابين المتوفين في حادث مروري

محافظ صبيا يواسي أسرتي الشابين المتوفين في حادث مروري
حيدر الذروي - فيفا اون لاين

قام محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بعد عصر اليوم السبت بتقديم واجب العزاء و المواساة لوالدي وأشقاء وأقارب الشابين محمد بن علان خميسي ومدني بن عبدالله شوعي واللذين أنتقلا إلى رحمة الله تعالى فجر أمس الجمعة بعد تعرضهما لحادث مروري و يرافقه شيخ المركز الأسفل /محمد بن سليمان القنوي لدار العزاء بحي الخالدية غرب مدينة صبيا .
وقد أعرب زعلة عن مشاركته الوجدانية لأسرتي الفقيدين في مصابهما داعياً الله بأن يتغمدهما بواسع مغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .

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