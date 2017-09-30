محافظ صبيا يواسي أسرتي الشابين المتوفين في حادث مروري

قام محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بعد عصر اليوم السبت بتقديم واجب العزاء و المواساة لوالدي وأشقاء وأقارب الشابين محمد بن علان خميسي ومدني بن عبدالله شوعي واللذين أنتقلا إلى رحمة الله تعالى فجر أمس الجمعة بعد تعرضهما لحادث مروري و يرافقه شيخ المركز الأسفل /محمد بن سليمان القنوي لدار العزاء بحي الخالدية غرب مدينة صبيا .

وقد أعرب زعلة عن مشاركته الوجدانية لأسرتي الفقيدين في مصابهما داعياً الله بأن يتغمدهما بواسع مغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .