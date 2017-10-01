قرى العارضة بين الظلام والعُزلة

يعيش سكان قرى محافظة العارضة حالة صعبة جداً وعُزلة تامة عن المجتمع الخارجي بسبب قطع شبكات الإتصال بشتى أنواعها .

وأوضح عدد من سكان قرى ( أبوسبيلة و أبوالعشرة و عِرق و الرزان و الركبة و المرتزة و السلب و أبوالكزم و رفيح ) التي تضم أكثر من 200 منزل بأن قلّة توفر أبراج الاتصال سبب لهم متاعب كثيرة بالرغم من الشكاوي المتكررة لمكاتب شركات الاتصال وجاء الآن قطع مُفاجيء وتام سبب في تفاقم المشكلة وخلّفَ وراءَهُ صعوبات عِدّة منها:

فقدان التواصل مع شركة الكهرباء التابعة لمركز الخشل بسبب انقطاعها المتكرر الامر الذي أثار تساؤلات كثيرة لدى الأهالي .؟!

فقدان التواصل مع أصحاب ” وايتات المياه ” فهم الموزع الرئيسي للقرى في ظل غياب ومماطلة مشاريع شبكات ” مياه التحلية ” .؟!

معاناة لطلاب وطالبات الجامعة في محاضرات التعليم الإلكتروني وفي حال استمرارها ستضعهم في قائمة المحرومين .

ناهيك عن التواصل الشخصي والأُسري وفي حالة حدوث حريق لا سمح الله ‘

قطع الاتصال وخدمات الانترنت مشكلة كبرى يعاني منها الأهالي ملوحين بتقديم شكوى جماعية لشركات الإتصال مطالبين ومناشدين ( Stc وَ زين ) بإنشاء أبراج جديدة وفك الحظر ودعم الموجودة في أسرع وقت ممكن .