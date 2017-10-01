الغواصون السعوديون يسجلون رقم قياسياً في الغوص ويدخلون موسوعة جينيس بأكبر علم للملكة   | فيفاء أون لاين
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

أكبر علم سعودي في العالم في أعماق البحر الأحمر

الغواصون السعوديون يسجلون رقم قياسياً في الغوص ويدخلون موسوعة جينيس بأكبر علم للملكة  

الغواصون السعوديون يسجلون رقم قياسياً في الغوص ويدخلون موسوعة جينيس بأكبر علم للملكة  
عمر الشيخ .  محافظة جدة . مكة المكرمة  . تصوير :عمر الشيخ . أنس قاري . 
نجح الغواصون السعوديون اليوم في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية حيث قام – ( ٨٧ ) غواص سعودي بالغوص بعلم مساحته -(٨٧) متراً إلى مساحة – ( ٨٧ ) قدماً بمناسبة اليوم الوطني – ( السابع والثمانين ) .
 
وقد أعرب الشيخ / سيف سليمان الطريس الصاعدي – المدير العام لمؤسسة – ( ايه أر سي ) – والتي نظمت الحدث عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي تزامن مع إحتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي وقال إنها رسالة شكر من الأعماق للوطن .
 
وأضاف الشيخ / سيف سليمان الطريس الصاعدي – أن مؤسسة ( عطاء الرسالة ) ومؤسسها ومديرها التنفيذي الأستاذ / عطاء رسولي – وبالتعاون مع الكابتن/   ربحي سكيك – يهدون الوطن ، والقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم ، هذا الرقم القياسي العالمي ، الذي تم تسجيله في موسوعة – ( جينيس العالمية ) وذلك بإنزال – ( أكبر علم في أعماق البحر ) – ليعبروا به عن حبهم لوطنهم واعترافا بحقه في التكريم بالمحافل الدولية والعالمية .

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