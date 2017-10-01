الغواصون السعوديون يسجلون رقم قياسياً في الغوص ويدخلون موسوعة جينيس بأكبر علم للملكة  

نجح الغواصون السعوديون اليوم في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية حيث قام – ( ٨٧ ) غواص سعودي بالغوص بعلم مساحته -(٨٧) متراً إلى مساحة – ( ٨٧ ) قدماً بمناسبة اليوم الوطني – ( السابع والثمانين ) .
وقد أعرب الشيخ / سيف سليمان الطريس الصاعدي – المدير العام لمؤسسة – ( ايه أر سي ) – والتي نظمت الحدث عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي تزامن مع إحتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي وقال إنها رسالة شكر من الأعماق للوطن .
وأضاف الشيخ / سيف سليمان الطريس الصاعدي – أن مؤسسة ( عطاء الرسالة ) ومؤسسها ومديرها التنفيذي الأستاذ / عطاء رسولي – وبالتعاون مع الكابتن/ ربحي سكيك – يهدون الوطن ، والقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم ، هذا الرقم القياسي العالمي ، الذي تم تسجيله في موسوعة – ( جينيس العالمية ) وذلك بإنزال – ( أكبر علم في أعماق البحر ) – ليعبروا به عن حبهم لوطنهم واعترافا بحقه في التكريم بالمحافل الدولية والعالمية .
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