أكبر علم سعودي في العالم في أعماق البحر الأحمر الغواصون السعوديون يسجلون رقم قياسياً في الغوص ويدخلون موسوعة جينيس بأكبر علم للملكة

نجح الغواصون السعوديون اليوم في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية حيث قام – ( ٨٧ ) غواص سعودي بالغوص بعلم مساحته -(٨٧) متراً إلى مساحة – ( ٨٧ ) قدماً بمناسبة اليوم الوطني – ( السابع والثمانين ) .

وقد أعرب الشيخ / سيف سليمان الطريس الصاعدي – المدير العام لمؤسسة – ( ايه أر سي ) – والتي نظمت الحدث عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي تزامن مع إحتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي وقال إنها رسالة شكر من الأعماق للوطن .