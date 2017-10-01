بيان توضيحي من #جمعية_دوائي حول ماتم تداوله مؤخراً، عن التحذير من استخدام أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم

‏إشارة إلى ماتم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الإجتماعية، حول التحذير من استخدام أدوية “DICLOFENAC POTASSIUM” وما تسببه من فشل كلوي وقلبي وارتفاع ضغط الدم، مما آثار التخوف لدى المستخدمين لهذه الأدوية. تود الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) توضيح التالي:

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‏ديكلوفيناك البوتاسيوم ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى مضادات الالتهابات الغير ستيرويديه، وتستخدم في تقليل الألم والالتهاب لحالات مختلفة. وتصنف كأدوية وصفية (تحتاج لوصفة طبية قبل الاستخدام).

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‏ويحمل عدة أسماء تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية:

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‏CATAFAST

‏CATAFLAM

‏DOLVIC- K

‏FAST- FLAM

‏JOFLAM

‏OFLAM

‏RAPIDUS

‏CLOFAST-P

‏DICLOPID

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‏من أعراضه الجانبية:

‏الشعور بالدوار أو الدوخة، آلام في المعدة، غثيان أو القيء. كما سجلت بعض *الحالات النادرة جداً* للإصابة بالفشل الكلوي الحاد، ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

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‏نود التنويه أن لجميع الأدوية أعراض جانبية، وتعتبر كلمة ” *نادرة جداً* ” أن هنالك أقل من حالة واحدة لكل ١٠ آلاف مستخدم للدواء يمكن أن يظهر له العرض الجانبي وهي أقل نسبة حدوث.

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‏لذلك نوصي:

‏١- استخدم الدواء بوصفة طبية.

‏٢- استمع لتعليمات الصيدلي عند الصرف.

‏٣- اقرأ النشرة الداخلية للدواء.

‏٤- لا داعي للقلق.