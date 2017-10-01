صهريج متعهد سقيا فيفاء يغلق احد طرق فيفاء الحيوية | فيفاء أون لاين
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

صهريج متعهد سقيا فيفاء يغلق احد طرق فيفاء الحيوية

صهريج متعهد سقيا فيفاء يغلق احد طرق فيفاء الحيوية
مسعود جابر الفيفي ـ فيفاء
تفاجاء مرتادي طريق حبيل الصرو  بمحافظفة فيفاء باغلاق الطريق حيث توقف أحد صهاريج متعهد سقيا فيفاء وسط الطريق  الحيوي ، وذلك في حبيل الصرو المؤدي من بردان الى حقو فيفاء ، مما تسبب في توقف المرور . ولازال الى لحظة نشر الخبر متوقفاً .. 

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