الرئيسية › أخبار فيفاء صهريج متعهد سقيا فيفاء يغلق احد طرق فيفاء الحيوية 1:31 م, 11 محرّم 1439 هـ - 1 أكتوبر 2017 م مسعود جابر الفيفي ـ فيفاء Tweetتفاجاء مرتادي طريق حبيل الصرو بمحافظفة فيفاء باغلاق الطريق حيث توقف أحد صهاريج متعهد سقيا فيفاء وسط الطريق الحيوي ، وذلك في حبيل الصرو المؤدي من بردان الى حقو فيفاء ، مما تسبب في توقف المرور . ولازال الى لحظة نشر الخبر متوقفاً .. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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