ألقى الشاعر الشاب سعود الصميلي قصيدته الوطنية في أمسية وطنية مفتوحة نظمها مجلس إدارة نادي جازان الأدبي يقول فيها وهي بعنوان “حبٌ أشم”

حينا وقفت، وما بباليَ منظرُ

إلاك..في عيني لوحدك تظهرُ

أرضي و إيقاعي و لحن طفولتي

وصبابتي ففداك قلبٌ أخضرُ

ما ذقت من حبٍ تبخر من دمي

و هواك كم يغلي ولا يتبخرُ

فإذا كتبت مذكراتي إنما

بالحب نزف يراعتي يتسطرُ

قد كنت يوما نرجسيا في الهوى

واليوم عنك دقيقةً لا أصبرُ

و لقد وشمتك في الفؤاد محبة

أضحى النسيم بشدوها يتعطرُ

و بذلت نفسي في حماك و إنني

ما كنت يوما في هواك أقصرُ

وطني حملتك في فؤاديَ غيمة

للحب ها هي من شفاهيَ تمطر

معزوفة و دمي يردد لحنها

و أنا المؤدي و الصحاب تجمهروا

أشرعتَ قلبكَ

من يريد محبتي؟

فإذا القلوب إلى رحابك تعبرُ

وطني إذا قصرت يوما في الهوى

آتيك عن ذنبي العظيم أكفّر

روحي تحن إلى هواك و إنني

آتيك رغما عن خطىً تتعثر

ها أنت حين تلاطم الموج الذي أخشاه

مجدافي الذي لا يكسرُ

في بهوك الممتد تعلو رايةٌ

في راحتيها عزة لا تقهرُ

وزرعتها في كلِّ جزءٍ من دمي

فأنا سعودي و قلبيَ أخضرُ