إدارة تدريب البنات بـ “التدريب التقني” يشكرن خادم الحرمين للسماح بقيادة المرأة للسيارة

رفعت إدارة تدريب البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الذي صنع هذا القرار الفاصل والتاريخي للمملكة بالسماح للنساء بقيادة السيارة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمناسبة اليوم الوطني يوم أمس لمنسوبات التدريب النسائي حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، ورفعت المشرف العام على قطاع البنات بالمؤسسة أمل السهلي في كلمة لها بهذه المناسبة آيات التبريك لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده بهذه المناسبة الغالية، حيث مرور 87 عاماً من الاستقرار والرخاء والأمان والتطور.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والمسابقات الوطنية، وقدمت مديرات العموم بالإدارة التهاني والدعوات الصادقة أن يحفظ الله هذه البلاد ويزيد استقرارها ونصرها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني أعلنت عن قبول 48992 متدرباً ومتدربة، في الفصل الأول من العام التدريبي الحالي، في جميع الوحدات التدريبية بالكليات والمعاهد التقنية بالمؤسسة، منهم 10200 متدربة، حيث توزعت نسب القبول بين الكليات التقنية والعالمية للبنين والبنات ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.