الدوخي والسويق يخطفان ذهب التايكوندو الدولي

حقق لاعبا المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب هشام الدوخي ومحمد السويق الميدالية الذهبية لوزن -63 كجم ,73كجم ضمن مشاركتهما الخارجية في بطولة لاتفيا الدولية والمصنفة بـ G1 وكان الدوخي قد تجاوز لاعبي اوكرانيا، وهولندا،وبلاروسيا خلال مشواره في الصراع نحو الذهب في حين تجاوز السويق بطل لاتسبا في النزال الأخير وتعد ذهبية السويق الثانية له بعد الانجاز الذي حققه في بطولة العالم بشرم الشيخ ويشرف على تدريب الأخضر الشاب الألماني عزيز

والوطنيان فهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري أن الانجازات الأخيرة تؤكد أن الخطة التي رسمت للأبطال تسير وفق المنهج الصحيح وإنجازاتنا ستتواصل خلال المشاركات المقبلة.