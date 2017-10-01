سعادة وكيل امانة منطقة جازان يطلع على سير العمل بقسم خدمات الجنود البواسل ببلدية صامطة

اطلع سعادة وكيل امانة منطقة جازان لشئون البلديات الاستاذ عيدروس الامير يرافقه مستشار سعادة امين منطقة جازان المهندس عبدالله الحربي ورئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري على سير العمل بقسم خدمات الجنود البواسل المرابطين بالحد الجنوبي ضمن مبادرة ( منصورين ) والتي تم تعميمها على جميع البلديات بتوجيهات من معالي وزير الشئون البلدية والقروية الاستاذ عبداللطيف ال الشيخ.

وقد اشاد سعادة الوكيل بالجهود المبذولة من رئيس بلدية صامطة في سبيل الرقي على خدمة المواطنين عامة والجنود البواسل خاصة .

ثم قام بعد ذلك بجولة على اقسام البلدية والتقى الموظفين بتلك الاقسام داعيا الله لهم التوفيق حاثا اياهم على سرعة انجاز معاملات المواطنين متمنيا لهم التوفيق والسداد.