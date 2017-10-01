ملتقى ال ظلمة بالرياض يعقد جلسته الرابعة

عقد ملتقى ال ظلمة اجتماعه الرابع بتاريخ 9محرم 1439 وذلك في مدينة الرياض حيث حظر الملتقى عدد كبير من اعضاء الملتقى والضيوف القادمين من خارج المنطقة حيث تخلل فقرات الامسية تكريم عدد من الشخصيات البارزة في جهودها لدعم ونجاح الملتقى وهم الشيخ حسن جبر الظلمي والشيخ سليمان سالم الظلمي

والشيخ موسى على الظلمي والاستاذ محمد حسن الظلمي.والاستاذ حسن سليمان الظلمي وبعض الشخصيات التي لها جهود مشكورة

ويسعى القائمين على الملتقى في جهود حثيثة للرقي بالملتقى الى مستوايات متقدمة تكون نتائجها إيجابية وملموسة على نطاق واسع يشمل كل الشرائح الإجتماعية المنتمية لهذا الملتقى سواء في منطقة الرياض او الزوار من خارج المنطقة .