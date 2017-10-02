13 دورة تدريبية تطلقها أكاديمية الأمير أحمد للإعلام التطبيقي في أكتوبر

تطلق أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي خلال شهر أكتوبر الجاري 13 دورة تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل، التصميم والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، والكتابة للصحافة التلفزيونية والورقية.

تتضمن دورات التصميم الجرافيكي، أربع دورات هي :تصميم الهوية، وأدوبي اليستريتور، وأدوبي فوتوشوب، والتصوير والنشر المكتبي “أدوبي انديزاين”، فيما تضم دورات الصحافة التلفزيونية والورقية خمس دورات هي، المذيع الشامل، وكتابة التقارير التلفزيونية، وصياغة البيان الصحفي والردود الصحفية، وكتابة المقال، وكتابة التقارير الإعلامية في إدارات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي .

وتشمل دورات التصوير أربع دورات هي، أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وأخصائي التصوير الفوتوغرافي، والتصوير الفوتوغرافي المتقدم، وأخصائي التصوير التلفزيوني .

تعقد هذه الدورات على مدار شهر أكتوبر ، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من المدربين الأكفاء من مدارس إعلامية مختلفة، في إطار حرص الأكاديمية على المزج بين الأساليب العلمية والعملية، والربط بين المعارف والمهارات التي يحتاجها المتدرب في بيئة العمل الإعلامي.

وتستمر دورة المذيع الشامل ودورة أخصائي التصوير التلفزيوني 4 أشهر لكل منهما، وتستغرق دورة أخصائي التصوير الفوتوغرافي 3 أشهر، فيما تترواح مدد بقية الدورات ما بين 3 إلى 10 أيام .

وتمنح الأكاديمية شهادات تأهيلية لخريجي دورات المذيع الشامل وأخصائي التصوير التلفزيوني وأخصائي التصوير الفوتوغرافي، التي تتخللها زيارات وتدريبات عملية في مؤسسات إعلامية سعودية رائدة، فيما تمنح خريجي بقية الدورات التطويرية شهادات اجتياز .

وتنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان مجموعة واسعة ومتنوعة من الدورات التدريببة المبتكرة، التي تلبي احتياجات المتدربين في سوق الإعلام السعودي، وتواكب طموحات الأكاديمية، لإثراء المشهد الإعلامي بكوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث الأساليب والمعايير الدولية، في إطار خطة شاملة انتهجها، لإعداد إعلاميين مزودين بمختلف أشكال المعرفة، وقادرين على حمل أعباء المهنة، بالتركيز على الجانب التطبيقي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بخبرة تواكب التطور الذي تشهده المؤسسات الإعلامية.

يذكر أن أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي تم تدشينها رسميا في عام 2008 برعاية كريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لتلبي حاجة القطاع الإعلامي السعودي لكوادر مؤهلة ومتخصصة واحترافيه، تواكب التطور السريع في سوق الإعلام والصحافه، وتلقى الأكاديمية كل اهتمام ومتابعه من الرئيس الفخري الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز .