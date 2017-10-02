حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.