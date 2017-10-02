حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
فيفاء أون لاين - متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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