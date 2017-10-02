“النقل” تدرس منح السيدات تراخيص مزاولة نشاط النقل “الأجرة” .. وهذا موعد القرار

تدرس وزارة النقل إمكانية السماح للمرأة بامتلاك ترخيص لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل، من خلال لجنة شكلتها لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة تركي الطعيمي، وفقاً لـ “عكاظ”، أن اللجنة ستصدر تنظيمها خلال 30 يوماً، وستوضح الرؤية فيما يتعلق بموضوع مزاولة السيدات لنشاط النقل عبر سيارات الأجرة.

وأشار الطعيمي إلى أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة كثير من الأسر والمعلمات، وسيسهم في تسهيل النقل داخل المدن، على أن يكون النقل خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.