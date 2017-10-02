اغلاق مجمع طبي ومحلات بعسير .. لهذه الاسباب

أغلقت لجان التفتيش التابعة لإدارة القطاع الصحي الخاص بصحة عسير أحد المجمعات الطبية بمحافظة المجاردة وذلك لانتهاء التراخيص وتشغيل بعض الكوادر الغير مرخصة ونقص نصاب الأطباء.

كما أوقفت صحة عسير تحفظياً نشاط عدد 3 محال للبصريات بمدينة أبها وأوقفت تحفظياً نشاط منشأتين للمكملات الغذائية والمنتجات العشبية بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط مؤخراً وذلك لوجود بعض المخالفات من ضمنها مزاولة النشاط في بعض تلك المحلات بكوادر غير مرخصة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة عسير عبدالعزيز الشايع أنه سوف تتخذ الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات، مشيرا إلى أن حملاتها الرقابية والتفتيشية سوف تستمر بما يحقق سلامة المرضى إنفاذا لقرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية وبمتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد الهبدان.