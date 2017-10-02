“الإسكان” تبدأ خلال الأشهر المقبلة إنشاء ضاحيتين في “منطقتين”

أخبار 24 02/10/2017 7,776 تعبيريه6 تعبيريه

تعبيريهأنهت وزارة الإسكان التخطيطات اللازمة لإنشاء ضاحيتين في مدينتي الرياض والأحساء، على أن يبدأ العمل فيهما خلال الأشهر المقبلة، من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين في تلك المدينتين.

وأوضح المشرف العام على وكالة الدعم السكني في الوزارة الأمير سعود بن طلال، بحسب “الاقتصادية”، أن الضاحية المراد إنشاؤها في الرياض تحتوي على 100 ألف وحدة سكنية على مساحة 38 كيلو متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 75 مليار ريال، فيما ستضم ضاحية الأحساء 100 ألف وحدة سكنية بمساحة تقدر بـ 54 مليون متر مربع.

وأكد أن الوزارة تستعد مع بداية العام المقبل لتمويل العسكريين والأرامل والمطلقات عن طريق المصارف، للراغبين منهم في الحصول على منتج “أرض وقرض”، الذي سيعود في حملة “سكني 2″، حاملاً آليات ومزايا مختلفة، إضافة إلى تصاميم ومعايير خاصة لكل منتج لفئة العسكريين والأرامل والمطلقات.