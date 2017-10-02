“العمل” تمهل محلات الذهب والمجوهرات شهرين لتطبيق قرار توطينها

أمهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد) أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بسعودة النشاط.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في حسابه على”تويتر”، أن على أصحاب تلك المحال الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين.

ولا يعد توجه توطين أو “سعودة” قطاع الذهب حديثا، إذ حاولت الجهات الحكومية المعنية فرضه مطلع الألفية عام 2001 بعد قرار مجلس القوى العاملة بسعودة القطاع، وظل قيد الإجراءات حتى عام 2004، إلا أنه باء أخيرا بالفشل.