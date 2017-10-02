وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاقات التوظيف الدولية: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تقني في التدفق الخلوي: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علم الأحياء، والكيمياء الحيوية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– قائد فريق مختبر تسلسل الجيل الثالث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علم الوراثة، الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الجزيئية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)