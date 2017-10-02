السفير التنزاني بالرياض يشيد بالجهود الطبية للندوة العالمية في بلاده

استقبل السفير التنزاني حميد عيد مغازا أعضاء الفريق الطبي المشرف على القافلة الطبية الجراحية التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تنزانيا بداية من الشهر المقبل (13-24/10/2017م) في جزيرة (بمبا) بأرخبيل زنجبار.

ورحب السفير بالزائرين وأثنى على جهود الندوة الطبية وأشاد بنتائج القافلة الجراحية الأولى وما حققته من نجاح وإسهام ملموس في علاج الفقراء والمحتاجين وإنجاز العديد من الكشوف والعمليات الناجحة وتقديم العلاج المجاني.

من جانبه أكد المشرف على القافلة استعدادها لتقديم المساعدات الطبية اللازمة في مجالات الجراحة المتنوعة وهي : التجميل – النساء والولادة -المسالك البولية – الأطفال – التخدير – الجراحة العامة وتغطية أكثر من ألفي كشف طبي وإجراء (350) عملية جراحية.