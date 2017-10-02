بالصور:كشافة المملكة يتدربون على التخطيط لمجابهة الكوارث

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الدورة الكشفية العربية المتخصصة الثانية في مجال الممارسات الأفضل للحد من مخاطر الكوارث المنعقدة حالياً في مدينة نايل بالجمهورية التونسية ، والتي تنظمها المنظمة الكشفية العربية ، وتستمر حتى يوم الخميس القادم .
وقد شهد يوم امس تدريباً مكثفاً ، وتزويد المتدربين بمعلومات ومهارات وخبرات عن التخطيط لمجابهة الكوارث لدى مؤسسات الدولة ، تناوب على تقديمها متخصصين من وزارات الفلاحة والبيئة والصحة والتجهيز ، بالاضافة الى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ، والهلال الأحمر التونسي ، والكشافة التونسية .
وكان يوم الافتتاح السبت الماضي قد شهد تدريباً على الخطوات الاستباقية لمواجهة الكوارث قدمه المركز الوطني التونسي للاستشعار عن بعد بوزارة الدفاع ، والمعهد الوطني للرصد الجوي ، كما قدم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد جلسة بعنوان ” مدخل عام للتعرف على الكوارث ودور الكشفية في مجابهتها والحد منها ” .
وتضمنت فعاليات اليوم الأول توقيع اتفاقية شراكة بين الكشافة التونسية وجمعية الكشافة العراقية تهدف إلى تبادل الوفود القيادية الكشفية في مجالات التعارف و التدريب و تبادل الخبرات وتشجيع إقامة البرامج و المخططات المشتركة و تكثيف النشاط الثنائي المرحلي و تبادل المنشورات و الأدلة التربوية و التدريبية
كما منحت الكشافة التونسية وسام الإستحقاق الكشفي للدكتور عاطف عبدالمجيد ،وهو أعلى وسام تمنحه الكشافة التونسية لمن قدموا خدمات جليلة في سبيل نشر وإشعاع العمل الكشفي.
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