الرئيسية › أخبار التعليم تكليف الاحمدي رئيسا للاقسام المساندة بمكتب تعليم العيدابي 2:05 م, 12 محرّم 1439 هـ - 2 أكتوبر 2017 م احمدالمدير-العيدابي Tweetمدير مكتب العيدابي الاستاذ يحي غفالي يكلف الاستاذ جابر احمد الاحمدي .رئيسا للاقسام المساندة بمكتب العيدابي فالف مبروك للاحمدي ونسال الله له العون والتوفيق.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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