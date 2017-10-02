تكليف الاحمدي رئيسا للاقسام المساندة بمكتب تعليم العيدابي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

تكليف الاحمدي رئيسا للاقسام المساندة بمكتب تعليم العيدابي

تكليف الاحمدي رئيسا للاقسام المساندة بمكتب تعليم العيدابي
احمدالمدير-العيدابي
مدير مكتب العيدابي الاستاذ يحي غفالي يكلف الاستاذ  جابر احمد الاحمدي .
رئيسا للاقسام المساندة بمكتب العيدابي فالف مبروك للاحمدي ونسال الله له العون والتوفيق.

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