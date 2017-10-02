بالصور دار الرعاية الاجتماعية بجازان تحتفل باليوم العالمي للمسنين في الراشد مول | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

بالصور دار الرعاية الاجتماعية بجازان تحتفل باليوم العالمي للمسنين في الراشد مول

بالصور دار الرعاية الاجتماعية بجازان تحتفل باليوم العالمي للمسنين في الراشد مول
عبده قحل ـ جازان
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين، والذي وافق اليوم   (الأحد) 11 محرم 1439هـ الموافق الأول من أكتوبر 2017م.
  واحتفلت الرعاية الاجتماعية بجازان اليوم باليوم العالمي للمسنين في الراشد مول بجازان وذلك بحضور سعادة مساعد مدير عام مكتب العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية بجازان  الاستاذ خالد معافا  وبحضور مدير  الرعاية الاجتماعية بجازان الاستاذ راعي مسفر التليدي  و بحضور مجموعة من  رجال الطوارئ  الخاصة ومندوبين من الجمعيات الخيرية في المنطقة
وطلاب من مدرسة الكدمي وطلاب مدرسة الظبية  بصبيا ومجموعة من الإعلاميين.
 وفور وصول الاستاذ خالد معافا قص الشريط ايذانا ببدء الاحتفال الذي بدء بآيات من القرآن الكريم تلاها طالب من مدرسة الكدمي  ثم كلمة مدير عام الرعاية الاجتماعية الاستاذ راعي مسفر التليدي نوه فيها باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالمسنين وتقديم الرعاية لهم  وفي ختام كلمته هنأحكومة المملكة باليوم الوطني87
وبعدهاتم توزيع الهدايا والدروع التذكارية على الجهات المشاركة
وتكريم الأخوة الإعلاميين وبعدها تناول الجميع والعصائر والكيكات والمرطبات.

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