مجمع الامل يقيم ورشة عمل عن مشاريع تحسين الخدمات

أقام مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة يوم الاحد 11 محرم 1439 ورشة عمل تحت عنوان مشاريع تحسين الخدمات المقدمة للعام 2018م.

وقدم الدكتور محمد الشاماني المدير التنفيذي لمجمع الامل للصحة النفسية وصفاً تحليلاً لواقع الخدمات المقدمة وخطة تطويرها وقراءات لمؤشرات الآداء العام وأهم المشكلات والعوائق التي يجب العمل على حلها في طريق تحقيق الرؤية والوصول للهدف المحدد عام 2020.

وتنوعت محاور الورشة بين تقييم الخدمات المقدمة من اقسام المجمع المختلفة وتباين الاداء واهمية النهوض بالخدمة وتحسين الصورة العامة والتركيز على الجودة والاداء وبين اهمية معالجة العوائق الخارجية وعلاقة ذوى المرضى بمرضاهم والمتابعة لما بعد الخروج وتقنين الدخول بحسب متطلبات الحاجة العلاجية واستفياء السعة السريرية ورفع القدرة الاستيعابية للطاقة القصوى والتعجيل بتدشين الاقسام الاضافية والعيادات التخصيصية المرتبطة بطبيعة المرض النفسي.

واشاد الدكتور الشاماني بالخطوات المتقدمة في سبيل التطوير المستمر في بعض الاقسام وكذلك وضع الخطط الفعالة للنهوض بكافة اقسام الخدمة لتحقيق اقصى درجات الاداء في الخدمة المقدمة واهمية متابعة وتنفيذ تلك الخطط وفق جدول محدد يتوافق مع المعوقات المتوقعة وطريقة حل المشاكل دون تسويف او تأجيل او حلول مؤقتة.