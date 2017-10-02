هكذا تم احباط محاولة تهريب حوالي 700 ألف حبة كبتاغون | فيفاء أون لاين
الاثنين, 12 محرّم 1439 هجريا, الموافق 2 أكتوبر 2017 ميلاديا

هكذا تم احباط محاولة تهريب حوالي 700 ألف حبة كبتاغون

هكذا تم احباط محاولة تهريب حوالي 700 ألف حبة كبتاغون
فيفاء أون لاين - متابعة

تمكّن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (698.844) حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية عبارة عن “مكائن” وردت للجمرك.

وتفصيلًا قال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “مكائن تُستخدم في صقل وقص الرخام والحجر” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مُخبأة بطريقة فنية بداخل تجويف هذه المكائن , وأضاف العنزي أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الجدير بالذكر أن جمرك الحديثة أحبط خلال الأسبوعين الماضيين أربع محاولات لتهريب أكثر من مليون و352 ألف حبة كبتاغون كانت مُخبأة في عدد من المركبات القادمة للجمرك.

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