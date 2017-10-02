هكذا تم احباط محاولة تهريب حوالي 700 ألف حبة كبتاغون

تمكّن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (698.844) حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية عبارة عن “مكائن” وردت للجمرك.

وتفصيلًا قال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “مكائن تُستخدم في صقل وقص الرخام والحجر” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مُخبأة بطريقة فنية بداخل تجويف هذه المكائن , وأضاف العنزي أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الجدير بالذكر أن جمرك الحديثة أحبط خلال الأسبوعين الماضيين أربع محاولات لتهريب أكثر من مليون و352 ألف حبة كبتاغون كانت مُخبأة في عدد من المركبات القادمة للجمرك.