ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيغاس إلى 58 شخصًا وأكثر من 500 جريح

أعلنت الشرطة الأميركية قبل قليل ارتفاع عدد قتلى هجوم لاس فيغاس إلى 58 شخصًا وأكثر من 500 جريح (الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي) حيث قد فتح المسلح النار على حشد متجمع لحضور حفل موسيقي في الهواء الطلق، في عملية تعتبر الأسوأ من نوعها منذ عقود في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول شرطة لاس فيغاس جو لومباردو للصحافة أن مطلق النار وهو من سكان لاس فيغاس ويدعى ستيفن بادوك عثر عليه ميتا عندما وصل فريق قوات الامن إلى الطابق الـ23 من فندق ماندالاي باي حيث كان متمركزا.

وأضاف لومباردو لصحافيين “نعتقد أنه انتحر قبل وصولنا” إلى الغرفة، وتم العثور على عشر بنادق مع مطلق النار، بحسب لومباردو. وكانت الشرطة قالت سابقا أنه تم العثور على ثماني بنادق، وأن الشرطة قتلت بادوك.