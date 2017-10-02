“الاستثمارات” يعلن تأسيس شركتي “رؤى الحرم المكي” و”رؤى المدينة”

أخبار 24 02/10/2017 100,266 توضيحية21 توضيحية

توضيحيةأعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه بصدد تأسيس شركتي “رؤى الحرم المكي” و”رؤى المدينة” وذلك لتطوير منطقتي الحرمين الشريفين.

وذكر الصندوق أن شركة “رؤى الحرم المكي” تهدف إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيس في تطوير منطقة المسجد الحرام.

وأبان أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع الشركة على مساحة 854 ألف متر مربع تقع شمال المسجد الحرام، وتهدف إلى تطوير نحو 115 مبنى تتسم بتصاميم تحاكي الطراز المكي وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 310 آلاف نزيل لليوم الواحد في نحو 70 ألف غرفة فندقية.

وأشار الصندوق إلى أن شركة “رؤى المدينة” شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة.

وأوضح أن الشركة تهدف عبر تطوير منطقة شرق المسجد النبوي، البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع، إلى إضافة طاقة استيعابية فندقية تقدر بـ 240 ألف نزيل لليوم الواحد في نحو 80 ألف غرفة فندقية وتوفير نحو 500 وحدة سكنية.

وأضاف أن تأسيس الشركتين يأتي تماشيا مع رؤية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام وأداء شعائر الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي.