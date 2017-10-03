ستيك هاوس يحتفل بمرور 25 عاما

تحتفل مطاعم ستيك هاوس التابعة لشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة، إحدى شركات مجموعة الفيصلية القابضة الرائدة في قطاع المطاعم العصرية وأسرعها نمواً بالذكرى السنوية بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاحها. ويمتلك ستيك هاوس الذي تأسس عام 1992 أكبر سلسلة مطاعم في المملكة، ويستقبل ما يزيد على 2 مليون ضيفٍ كل سنة. وحصل ستيك هاوس على جوائز منها جائزة ” أفضل مطعم في السعودية ” مراتٍ عديدةٍ في الاحتفال السنوي لجوائز التميز في السياحة.

وتتميز مطاعم ستيك هاوس منذ تأسيسها بتقديم الأصناف المميزة بما في ذلك بوفيه الشوربات والسلطات، وأيضاً الساندويشات والبرجر وشرائح الستيك المشوية المميزة والدجاج والمأكولات البحرية، إضافة إلى تقديم أكثرمن أربعة وعشرين نوعًا من المقبلات والحلويات والمشروبات، يأتي ذلك لحرص ستيك هاوس على تقديم الأصناف المتميزة لضيوفه.

وبهذه المناسبة سيقدم ستيك هاوس خلال شهر أكتوبر بطاقات هدايا بقيمة 25 ريـال لكل عملية شراء بقيمة 200 ريـال، بالإضافة إلى برنامج شركة ألفا للمكافآت والذي يتيح لأعضائه تجميع النقاط عند كل زيارة. كما يوفر ستيك هاوس لضيوفه بوفيه السلطات مجاناً أيّام الأحد، ووجبات مجانية للأطفال أيّام الاثنين وطبق حلويات مجاناً للطاولة أيّام الأربعاء. وتقديراً لضيوف ستيك هاوس الدائمين فإن المطعم يقدم عرض مميز كل ثلاثاء وهو تناول ما تحب من ستيك السيرلوين ودجاج الباربكيو مقابل 95 ريـال فقط شاملاً لبوفيه السلطات طيلة شهر أكتوبر.

كما سيقدم ستيك هاوس يوم 25 أكتوبر تزامناً مع احتفالية مرور 25 عاماً ولمدّة يومٍ واحدٍ الأطعمة الشهيرة في قائمته بأسعارها عام 1992 مثل ستيك بلاك روك توب سيرلوين بسعر 65 ريـال ، أو دجاج الكاونتري المقلي بسعر 35 ريـال أو برجر ستيك هاوس الشهير بسعر 15 ريـال.

الجدير بالذكر أن ستيك هاوس سيقدم خلال شهر أكتوبر عددًا من الألعاب الترفيهية والمسابقات داخل المطعم وفي وسائل التواصل الاجتماعيّ حيث ستُمنح جوائز رائعة للمحظوظين من زوّار المطعم والمتابعين.