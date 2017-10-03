تحت مضلة المشروع الوطني لمكافحة المخدرات ( نبراس ) وبمشاركة عدد من الجهات فرع الادار العامة للمجاهدين بمنطقة جازان يفتتح معرض توعوي عن أضرار المخدرات والجهود المبذولة

نفذ فرع الادار العامة للمجاهدين بمنطقة جازان معرض توعوي عن أضرار المخدرات والجهود المبذولة من مكافحة المخدرات بالمنطقة تحت مضلة المشروع الوطني لمكافحة المخدرات ( نبراس ) وبمشاركة عدد من الجهات.

ويهدف المعرض إلى التوعية بأضرار المخدرات وخطورتها بمشاركة مديرية مكافحة المخدرات ومستشفى الأمل وإدارة مكافحة التدخين بمستشفى الملك فهد بالمنطقة.

حيث قام سعادة مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير بقص شريط افتتاح المعرض واستمع الى شرح خطط إدارة مكافحة المخدرات في الحد من إنتشار المخدرات وطرق الوقاية منها والتوعية والتثقيف بها.

ونوه مدير مكافحة التدخين بمستشفى الملك فهد الدكتور محمد الشريف بالمشروع الوطني “نبراس” ان المشروع يحضى برعاية وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية -حفظه الله.

وأكد أن المعارض تعد بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة واقامة تلك المعارض فيها من أجل التوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها في المجتمع .

ثم تجول المويشير والحضور في الأجنحة التي تعرِض طرق التهريب، وأنواع المخدرات المنتشرة وطرق استخدامها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع .

ثم توقف في الجولة أمام كل عنصر من عناصر المخدرات واستمع الى شرح عن انواع المخدرات ومنها الهيروين والكوكائين والكبتاجون والحشيش والقات وغيرها من الأنواع المنتشرة .

وتم عرض لوحة تضم “شهداء الواجب” من رجال مكافحة المخدرات الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وقد قام منسوبي الادارة وبعض الجهات الحكومية وطلاب المدراس بزيارة المعرض للمشاركة والاطلاع والتوعية ضد مخاطر المخدرات وكيفية حماية أفراد الأسرة من هذا الخطر الذي أصبح يداهمها حيث ان المعارض تحتوي على عدة رسائل توعوية وتثقيفية لتوعية المواطنين ومنسوبي الإدارات في كل مكان تقام فيه بأضرار المخدرات .

واستمر المعرض لمدة ثلاثة ايام وقام الدكتور سطام جده محاضرة عن المخدرات وأضرارها ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض .

وشكر “المويشير” القائمين على إعداد المعرض مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة ومدير مستشفى الأمل بمنطقة جازان الدكتور/ سطام جده.

ومدير مكافحة التدخين بمستشفى الملك فهد بجازان

الدكتور/ محمد الشريف ومدير إدارة التوجيه الفكري و المعنوي بفرع ادارة المجاهدين بجازان الاستاذ/ عبدالله محمد معافا على جهودهم في إنجاح المعرض.