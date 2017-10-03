الحشيش الأكثر إدماناً في المملكة.. وهذا معدل الإناث المدمنات

كشفت اختصاصية في الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن إدمان الحشيش والحبوب المنشطة يأتي في المرتبة الأولى بالمملكة، من حيث أعداد المدمنين، يليه إدمان الكحول ثم الهيروين والشابو.

وأشارت طبيبة علاج الإدمان بمستشفى الأمل في الدمام الدكتورة فضيلة العوامي، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن هناك أنثى واحدة من بين كل 5 مدمنين في المملكة، على غرار معظم دول العالم، التي يحتل فيها الذكور النسبة الأعلى بين أعداد المدمنين.

وأوضحت العوامي أن أكثر الفئات إدماناً في المملكة تراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة من كلا الجنسين، نظراً لأن الوقوع في فخ الإدمان يبدأ مع سن مبكرة، خصوصاً في مرحلة المراهقة، أو بداية مراحل النضوج في سن العشرينيات.

ونوهت إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة عن أرقام المدمنين في المملكة؛ لقلة الكوادر الطبية المتخصصة في أبحاث وعلاج الإدمان، حيث إن عدد الأطباء النفسيين السعوديين لا يزيد على 237 طبيباً، ويقاس على ذلك ندرة أطباء علاج الإدمان.