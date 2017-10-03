“الداخلية” تعتزم اعتماد البلاغات الإلكترونية وتعميم الرقم “911” على جميع مناطق المملكة

أكد مساعد مدير الأمن العام اللواء منير الجبرين أن وزارة الداخلية تتجه إلى إلغاء البلاغات الورقية، واعتماد البلاغات الإلكترونية، بالاستفادة من تجربة تطبيق “كلنا أمن”، وتعميم الرقم “911”، المعمول به في منطقة مكة المكرمة؛ ليشمل جميع المناطق.

وأشار الجبرين، وفقاً لصحيفة “الحياة”، إلى أن البلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” أكثر دقة، ونسبة التفاعل فيه جيدة، مبيناً أن هناك مقياساً عالمياً لمدة التفاعل، متمثلاً في أربع دقائق للمدن الرئيسة، ونصف دقيقة للمحافظات، مع إعطاء أولوية للبلاغات المهمة على غيرها، في حال تزاحم البلاغات.

وأوضح مساعد مدير الأمن العام أن الوزارة تعمل على تحويل كل مناطق المملكة إلى الرقم “911”، ليكون رقماً موحداً لاستقبال جميع البلاغات، سواءً الجنائية أم الخدمية، بما يشمل كل الخدمات، التي تسهل للشخص إيصال البلاغ بسرعة.

ولفت إلى أن التوجه إلى التحول الإلكتروني في البلاغات، يعني أن البلاغ إذا جاء عن طريق الرقم “999”، يتحول إلى نظام إلكتروني لإيصاله إلى المأمور، الذي يوصله إلى الفرق الميدانية، علاوة على خطط للتعامل مع البلاغ بشكل آلي.