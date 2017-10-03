بدعم وتوجيه من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه قبول 1300 متدرب بالكلية التقنية بالدمام

أنهت الكلية التقنية بالدمام قبول 1300 متدرب في جميع برامجها وتخصصاتها العلمية في الدبلوم والبكالوريوس صباحي ومسائي وذلك على النحو التالي في التقنية الكهربائية والإنتاج الميكانيكي والدعم الفني والشبكات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب والتقنية الالكترونية والإنتاج الكيميائي وتقنية التكييف والتبريد وتقنية المحركات والمركبات إضافة إلى برنامج الدبلوم في المحاسبة والتسويق .

أوضح بذلك عميد الكلية التقنية بالدمام احمد بن عبدالكريم الثنيان وأضاف بأنه تم ولأول مرة افتتاح دبلوم خاص لفئة الصم وهي فئة عزيزة علينا في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي .

هذا وذكر الثنيان بأن عدد المقبولين في برامج البكالوريوس قارب 180 متدرباً في التقنية الكهربائية وتقنية الإنتاج الميكانيكي وتقنية الالكترونيات ودبلوم المحاسبة .

وأضاف احمد الثنيان بأن الكلية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتدربين في جميع الأقسام منذ وقت مبكر وقد تم تسليم المتدربين جداولهم الدراسية … وأشار إلى أن الكلية وبدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد قامت برفع طاقتها الاستيعابية لهذا الفصل الأول للمساهمة في قبول أكبر عدد من الطلاب المتقدمين ونتيجة للطلب المتسارع على برامج الكلية وما تمثله من مخرجات ولتلبية طلبات السوق المتسارعة على برامجها والتي تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق احتياجات الوطن من تأهيل الكوادر الشابة في التخصصات التقنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

هذا وفي ختام حديثه أعرب أحمد الثنيان عميد الكلية عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الكلية على ما بذلوه من جهود كبيرة في قبول المتدربين والاستعداد للعام الدراسي الجديد .