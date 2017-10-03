اَراء خبراء الصحة والتجميل حول عملية ترميم الثدي للناجيات من السرطان

اكتشاف سرطان الثدي في مرحلته الأولية يزيد من نسبة البقاء النجاة إلى ما بين 95-100%

مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد بشكل كبير من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن سرطان الثدي على الصعيد العالمي بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص، يبقى الشغل الشاغل الأول بين النساء حول العالم هو التعرض للندبات المؤلمة جسدياً ونفسياً. وحقيقة أن هناك عدد كبير من النساء اللواتي لا يدركن جيداً أهمية الفحص المبكر يزيد من نسبة هذه الحالات إلى درجة خطيرة. ويشكل سرطان الثدي حالياً أكثر من 40% من حالات الإصابة بالسرطان لدى النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعود ذلك جزئياً إلى تردد النساء اللواتي تجاوزن سن الـ 40 عاماً لإجراء الفحوصات.