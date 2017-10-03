أمير جازان يشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، حفل أهالي محافظة أحد المسارحة بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم الدكتور محمد قحل رحب في مستهلها بسمو أمير المنطقة والحضور، معرباً عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

بعد ذلك ألقى الشاعر الدكتور مهدي حكمي قصيدة شعرية بالمناسبة.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة جازان أبناء الشهداء بالمحافظة وتسلم هدية تذكارية بالمناسبة.