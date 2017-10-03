أمير جازان يشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 13 محرّم 1439 هجريا, الموافق 3 أكتوبر 2017 ميلاديا

أمير جازان يشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة

أمير جازان يشرف حفل أهالي محافظة أحد المسارحة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، حفل أهالي محافظة أحد المسارحة بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم الدكتور محمد قحل رحب في مستهلها بسمو أمير المنطقة والحضور، معرباً عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
بعد ذلك ألقى الشاعر الدكتور مهدي حكمي قصيدة شعرية بالمناسبة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة جازان أبناء الشهداء بالمحافظة وتسلم هدية تذكارية بالمناسبة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*