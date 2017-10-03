عبر شاشات عرض توعوية عالية الدقة أحوال جازان من المواقع الحيوية: “أحوالك تيسر أحوالك”

دشنت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان شاشات عرض تفاعلية عالية الدقة لنشر الرسائل التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة الحقوق والخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية لشتى شرائح المجتمع وفئاته العمرية من المواطنين والمقيمين في المرافق العامة والمراكز التجارية الأكثر جذباً وزواراً والتي تم اختيارها بعناية لتصل لأكبر عدد ممكن للاستفادة من الخدمات التقنية وتوظيفها في سبيل الوعي التنظيمي والخدماتي.

وأوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان الأستاذ بندر بن عبدالله آل مشيط أن إيصال وعرض الخدمات من خلال هذه المواقع الحيوية التي تحظى بحضور كبير تساهم في الاتصال الفاعل بين الأحوال من جهة والمستفيد من جهة أخرى وتلقي الرسائل بشكل أفضل خصوصاً أن المواقع العامة التي تم اختيارها تحظى بزوار ومرتادين من شتى الفئات العمرية مما يسهم بنشر المعلومات عن الأحوال بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع ؛ حيث تنوعت رسائل المحتوى الذي تقدمه شاشات العرض مابين حقوق المستفيد والأنظمة والخدمات والاجراءات والتقارير والخطوات للمستفيدين “رسائل عامة وشاملة”.

و أكد أن الأحوال المدنية تحرص على ايصال خدماتها لأكبر عدد من المواطنين بشتى شرائح المجتمع وفئاته العمرية والوصول الى المستفيد بكل الوسائل والسبل المتاحة لتقديم أفضل الخدمات اللازمة.

واختتم “آل مشيط”: الأحوال المدنية لقيت تفاعلا ً وتعاوناً من قبل مواطن واعي وجهات تسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله في رفع مستوى الخدمات لنمو هذه البلاد واستمرار مسيرة العطاء والازدهار.