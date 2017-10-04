أمر ملكي : انشاء صندوق التنمية الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – أمرًا ملكيًّا، يقضي بإنشاء صندوق باسم (‫صندوق التنمية الوطني)، يرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. كما أصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بإعفاء‏ وزير النقل سليمان الحمدان من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي وزيرًا للنقل.

وتضمنت الأوامر أيضًا: تعيين الدكتور سليمان بن عبدالفتاح بن سليمان بن مشاط نائبًا لوزير الحج، وتعيين عصام بن حمد المبارك محافظًا للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة، وتعيين سعد بن مقبل الميموني محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الدكتور عبدالله الروقي مديرًا لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه، ‏وتعيين الدكتور فلاح بن فرج السبيعي مديرًا لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية.

‫كما أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفًا عامًّا تنفيذيًّا على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نص الأوامرالملكية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 13

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) بتاريخ 11 / 6 / 1394هـ ، وعلى نظام الصندوق السعودي للتنمية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) بتاريخ 14 / 8 / 1394هـ ، وعلى نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ ، وعلى نظام صندوق التنمية الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 1 / 2 / 1430هـ ، وعلى نظام بنك التنمية الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) بتاريخ 1 / 6 / 1427هـ ، وما طرأ على تلك الأنظمة من تعديلات.

ورغبة منا في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها ، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : إنشاء صندوق باسم “صندوق التنمية الوطني” يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : يرتبط بالصندوق – تنظيمياً صندوق التنمية العقارية ، والصندوق السعودي للتنمية ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وصندوق التنمية الزراعية ، وبنك التنمية الاجتماعية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.

ثالثاً : يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من أمرنا هذا ، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها ، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية ، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.

رابعاً : يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

خامساً : يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات وإتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها ، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

سادساً : يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير ، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من أمرنا هذا ، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته ، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج ، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.

سابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد في أمرنا هذا ، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز ( ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أمرنا هذا.

ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 14

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 15

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 179 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 16

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / سليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 17

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 18

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 239 ) بتاريخ 25 / 4 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الأستاذ عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 19

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور / ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 20

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 265 ) بتاريخ 2 / 10 / 1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه.

ثانياً : يُعين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 21

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 125 ) بتاريخ 28 / 5 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه.

ثانياً : يُعين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 22

التاريخ : 13 / 1 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 264 ) بتاريخ 2 / 10 / 1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود