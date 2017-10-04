حساب المواطن .. يكشف عن تفاصيل جديدة

كشف الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن تفاصيل جديدة بعد عودته للتغريد قبيل الإعلان عن تفاصيل البرنامج كاملة، حيث أوضح أن بإمكان بعض فئات المواطنين التسجيل في البرنامج بوصفهم أفراداً مستقلين.

وأكد الحساب لمواطن كتب أنه يسكن مع والده ويبلغ من العمر 24 عاما، أن بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، حيث يتم اختيار حالة السكن ونوع السكن، في الوقت الذي رد على شخص قال إنه في الـ22 من عمره ويسكن مع والده بأنه سيضاف تابعا لرب الأسرة.

وبيّن الحساب ردا على مواطن قال إنه غير موظف ويبلغ من العمر 30 عاما ويسكن مع والده إن من حقه التسجيل، على اعتبار أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

وأعطى البرنامج الإجابة ذاتها عن أسئلة لمواطنين قالوا إنهم طلبة جامعيون وآخرين قالوا إنهم عزّاب وما زالوا يسكنون مع عائلاتهم، مؤكداً أن البرنامج سيطلب منهم عند التسجيل كأفراد مستقلين أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم وليس أرقام حسابات آبائهم.

وأوضح الحساب أن البرنامج سيعلن في وقت لاحق عن معايير الأهلية والاستحقاق، واصفاً الفترة الحالية بأنها مرحلة التسجيل والتقديم.